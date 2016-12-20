Праздник к нам приходит!

В кого наряжаются тихвинские дети для встречи с Дедом Морозом?

В преддверии нового года все задумываются о выборе наряда на праздник. Мужчины мечутся между строгим классическим костюмом и вариантом "по-домашнему". Женщины в поисках того самого прекрасного платья. Молодежь и подростки стараются выделиться, подбирая необычные образы, яркие аксессуары и экстравагантные прически. Но самые креативные наряды, согласитесь, у детей до 8 лет, которые участвуют в новогодних елках и маскарадах. Какие образы предпочитают тихвинские малыши?

Раньше было просто. Девочки хотели быть снежинками, лисичками, Красными Шапочками или сказочными принцессами. У мальчиков был выбор из зайчиков, мушкетеров, пиратов, косолапых мишек и ковбоев. Что же сейчас? Кем хотят быть малыши?

С этим вопросом я обратилась к младшей сестренке. Ответ был более чем неожиданный. "Я хочу быть вишенкой!" – заявила мне она с очаровательной беззубой улыбкой. Вот это задача!

– Вишенка – это еще ничего, – утешила меня сотрудница детского сада "Рябинка" Татьяна Шилько. – Сейчас у девочек в моде быть феями и обязательно с большущими крыльями, иначе – "не по-настоящему". Мальчики предпочитают супергерое и роботов. Правда, бывают исключения. Так, один мальчик пришел в картонной машине! Оказывается, он хотел быть гонщиком. А вообще все зависит от фантазии родителей, финансовых возможностей семьи и выбора костюмов в магазинах.

Кстати, о магазинах. Цены на костюмы для детей в торговых центрах Тихвина примерно совпадают с ценами на вечерние платья для мам, но это в специальных отделах одежды для малышей. В магазинах попроще цены ниже, но креативные наряды найти труднее, да и существует возможность, что кто-то будет одет также. В комиссионных магазинчиках, если тщательно поискать, можно найти очень хорошие костюмы, но там не всегда везет с размером. В последние годы становится популярным вариант – купить недорогой наряд через Интернет.

– В прошлом году наша дочь Лера была фанаткой диснеевского мультфильма "Холодное сердце": смотрела его раз тридцать, знала все реплики и песни наизусть. И на Новый год мечтала стать героиней этого мультика. В интернете рублей за 500 мы нашли почти такое же голубое платье, как у принцессы Эльзы из "Холодного сердца". Дочь была счастлива, – рассказывает отец девочки Александр из 1а микрорайона. – В этом году Лера пошла в первый класс. Видимо, стала совсем взрослой, поэтому попросила на Новый год белоснежное "невестовское" платье... Что ж, будем искать.

Если купить новогоднюю одежду для ребенка не получается, всегда есть вариант "сделай сам". В отделах для рукоделия огромный выбор тканей, ленточек, нашивок, пуговок и прочих милых сердцу декоративных штучек. Сделать костюм не так уж сложно, если приложить фантазию и немного практических умений.

С фантазией у родителей в Тихвине все в порядке. Это подтвердила штатный Дед Мороз Центральной детской библиотеки – Виктория Данилова:

– Кто к нам только не приходит на новогодние утренники! Шамаханские царицы, домовенки Кузи, пчелки и агенты 007. К сожалению, книжки-малышки пока не было, но у нас все впереди!

– При выборе наряда, я думаю, и о практической стороне вопроса, – признается Мария Голубева, мама маленькой Анастасии. – Костюм должен быть, в первую очередь, удобным.

Подведем итоги. Идеальный костюм на новогодний утренник должен быть удобным, красивым, противооударным и, конечно, запоминающимся! Главное, чтобы маленькому чуду нравилось, и стихотворение для Деда Мороза не забылось в самый ответственный момент.

P.S. Что же касается моей «Вишенки», то она поддалась на уговоры, и будет прекрасной снежинкой, соответственно времени года.