Почту из Цвылево выгоняет осужденный?

Вопрос об изгнании отделения почты России из поселка Цвылево возник пару недель назад. По крайней мере, тогда обеспокоенные люди позвонили в редакцию газеты с просьбой выяснить, почему в центральной усадьбе не должно быть почты?

- Почтовое отделение в Цвылево решили закрыть. Точнее из центральной усадьбы, где живет больше тысячи человек, оно должно переехать в маленькую деревню Чемихино, куда даже общественный транспорт не ходит, - рассказал нам местный житель Александр Безуглый. - И как люди должны получать посылки, пенсии, оплачивать жилищно-коммунальные услуги?

Надо заметить, что деревянное здание почты в Чемихино закрыли несколько месяцев назад. Сейчас оно не отапливается и пустует.

- Действительно, возникли проблемы с помещением, которое сейчас занимает почта в Цвылево, - пояснила заведующая отделением Елена Егорова (с прошлой недели она не работает, вышла на пенсию). - Свободных помещений в поселке, по словам главы администрации сельского поселения, нет. Если не найдутся другие варианты, почта вынуждена будет переехать в Чемихино.

Оказалось, что однокомнатная квартира на первом этаже жилого дома в Цвылево, где до сих пор находилась почта, лишь на половину муниципальная. Вторая половина - в частной собственности. Причем владельца - пожилую женщину - не могли найти много лет. А недавно объявился родственник пропавшей хозяйки. Ну, как объявился, вообще-то он сидит в тюрьме. На свободу выйдет года через четыре. Но через адвокатов мужик предъявил свои права на собственность - на свою половину квартиры.

По словам начальника тихвинского отделения почты России Оксаны Хапцовой, переговоры ведутся со всеми сторонами: адвокатами сидельца, сельской администрацией, руководством агрофирмы "Культура-Агро". Кстати, фермеры предложили почте за арендную плату одно из своих пустующих помещений. Оно в поселке, людям не нужно будет куда-то ездить. Но проблема в том, что в помещении нет отопления, а если поставить обогревательные приборы, может не выдержать старая электропроводка. Да и косметический ремонт в здании необходим.

- Позвоните через неделю, надеюсь, что проблема решится, - вздохнув, попросила нас Оксана Валерьевна в начале декабря.

Однако и 19 декабря будущее цвылевской почты по-прежнему было туманно.

- Пока почта продолжает оставаться в квартире жилого дома. Но скорее всего почта переедет в предложенное сельхозпредприятием помещение. Что касается ремонта и отопления - этот вопрос еще обсуждается, - сказал глава Цвылевского поселения Анатолий Баличев.

Посмотрим, как дальше будут развиваться события...