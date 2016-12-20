Царицыно Озеро поставили на счетчик

Квартплата в городских поселках подскочила из-за отсутствия общедомовых счетчиков

В доме № 3 в поселке Царицыно Озеро жители разделились: кто-то оплачивает новую строчку в квитанции "Повышающий коэффициент за отопление", кто-то ее игнорирует, жирно перечеркивая в платежке карандашом. "Откуда она вообще взялась? Почему в городе эту странную "услугу" не оплачивают? Чем мы хуже?" - возмущалась жительница этого дома Ольга, которая пришла в редакцию "Тихвинской недели".

Кого наказали?

В квитанции за квартиру, которую нам показала Ольга, действительно была вписана необычная строчка - "Повышающий коэффициент за отопление" - 420 рублей.

- ..Это за однокомнатную квартиру! А у кого трешка платят по 800 рублей! - рассказала женщина. - Откуда это строка появилась, куда уходят деньги, нам не объяснили. Кто-то оплачивает без лишних вопросов. А если семья каждую копейку считает, если у нее лишних денег нет? Что нам делать? Говорят, что это оплата за общедомовой счетчик. Но почему за счет жителей?

Квитанции по квартплате с новой строчкой жители стали получать с октября. Не повезло жителям нескольких домов в Царицыном Озере, Красаве и Березовике. Причем "неприятность" случилась с домами, которые действительно не установили в подвалах общедомовые приборы учета.

Как нам пояснили в районном комитете ЖКХ, Единый расчетный центр при подготовке этих платежек руководствовался федеральным законом, по которому еще в 2012 году все многоэтажки в стране должны были приобрести общедомовые тепловые счетчики. С тех пор государство несколько раз, мол, откладывало введение штрафов за игнорирование норм в рамках программы энергосбережения. Но в конце концов на наказание рублем все же решились, и для домов, не оборудованных общими приборами учета тепла, установили повышающий коэффициент 1,5 на оплату этой услуги. Собранные с жильцов дополнительные средства по закону должны пойти на реализацию программ по энергосбережению. И если до сих пор Ольга платила около 1 тысячи рублей в месяц за отопление, то с октября с учетом дополнительных начислений ежемесячная сумма за тепло выросла для нее до 1500 рублей.

Отверженные

А что в городе? - спросите вы. Городу повезло, практически все дома здесь общедомовыми приборами учета оборудованы, поэтому тариф для тихвинцев рассчитывается по фактическим показателям счетчиков. Причем коллективные приборы учета в многоэтажках появились благодаря программам, в которых участвовал город. Деньги на покупку и установку счетчиков (один такой, по нашей информации, стоит не меньше 250 тыс. рублей) Тихвин получал из областного бюджета.

- Почему наш дом не попал в программу по энергосбережению? - переспросил председатель ТСЖ "Березовик-34" Юрий Медведчиков. - Самому интересно! Наш дом вообще ни в какие программы не включают, нас просто не замечают. Между тем половина квартир в нашем доме муниципальные. Казалось бы, администрация сама должна была заранее побеспокоиться об установке общедомового прибора учета, ведь оплачивать повышающий коэффициент за тепло должен собственник, то есть в том числе и администрация.

Однозначного ответа на вопрос: почему дома в поселках не попали в программы, финансирующие установку коллективных счетчиков за счет бюджетных средств? - нет. Где-то не были готовы сети, где-то не были созданы условия для установки приборов в домах, а где-то момент прошляпили управляющие компании. Несколько лет назад, когда была возможность включить дома в программу, в поселках управляющей компанией, кстати, был "Акваресурс". Этой фирмы уже давно нет, задать вопросы некому. Зато отсутствие общедомовых счетчиков жителям спустя время аукнулось...

28 декабря в Царицыном Озере будет организовано собрание собственников, где людям объяснят, что оплачивать повышающий коэффициент им придется, что это законно. Расскажут еще, что для того, чтобы перестать переплачивать за тепло, в доме нужно поставить общий счетчик. Решение об установке прибора учета тоже должны принять собственники. Покупать эту штуковину жильцам, видимо, придется в рассрочку. Льгот и скидок на счетчик не предусмотрено.