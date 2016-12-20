Лучи надежды

В Тихвине хотят развеять мифы о неизлечимости рака

Любая болезнь требует ответственного отношения к самому себе. Не каждому человеку под силу справиться с ней в одиночку, а, объединившись, можно противостоять даже раку. В этом убеждены участницы тихвинской группы поддержки «Три Кита» – женщины, которым был поставлен диагноз «рак молочной железы».

Об успехах мало знают



Сегодня вряд ли найдутся читатели, не знающие о том, что такое рак, что заболеваемость этим серьезным недугом растет. И в настоящее время онкологические заболевания являются одной из ведущих причин смерти людей во всем мире. Так, в странах с высоким уровнем дохода они уступают первенство лишь ишемической болезни сердца и инсульту. Ежегодно в России рак диагностируют примерно у 500 тысяч жителей. Всего в стране на учете около 3 млн человек с онкологическими заболеваниями. По данным Министерства здравоохранения, за прошедшее десятилетие количество таких пациентов увеличилось на 18 %.

Цифры, безусловно, тревожащие, но они говорят не только о том, насколько остро стоит проблема рака, но и о том, что увеличивается количество пациентов, успешно прошедших лечение, тех, кому удалось приостановить болезнь не на несколько месяцев, а на годы. Подобных случаев немало и в Тихвинском районе, в том числе и среди представительниц прекрасного пола, которым был поставлен диагноз «рак молочной железы».

В декабре у них появился свой клуб – группа «Три кита». Он был образован по программе «Женское здоровье» благотворительного фонда «Вольное дело» при поддержке правительства Ленинградской области и участии комитета социальной защиты населения администрации Тихвинского района. В числе инициаторов создания такой группы – врачи-онкологи городской поликлиники Тихвинской межрайонной больницы Елена Горшкова и Руслан Жуков.

– К сожалению, среди населения устойчив миф о том, что рак неизлечим, – объясняет Елена Викторовна. – Способствует такому отношению и то, что большей частью на слуху случаи смерти человека от рака, но при этом очень мало информации о тех, кому удалось победить недуг. И поверьте, таких пациентов немало, но они скрывают свой диагноз из-за боязни, что это негативно отразиться на отношениях с окружающими. Сегодня только один из двадцати больных, находящихся в терминальной стадии, испытывает выраженный болевой синдром и нуждается в обезболивании с применением наркотических средств. Про этого одного узнают многие. Вот и получается, что для обывателя диагноз «рак» ассоциируется со словом «смерть» и «мучения». Безусловно, это очень серьезное заболевание, требующего порой долгого противоопухолевого лечения, но медицинская наука не стоит на месте, сегодня существует немало методик, технологий, позволяющих вылечить и, если не полностью излечить человека, то значительно продлить ему жизнь.





Главное - профилактика

По словам доктора, успешный исход лечения определяется ранней диагностикой. Если боитесь заболеть и есть определенные факторы риска (например, наследственность), то не игнорируйте врачей, чаще проходите обследование. Одним из таких действенных методов является диспансеризация, которая включает в себя маммографию. Можно обратиться к врачу-онкологу в городскую поликлинику, он даст рекомендации, какие анализы необходимо сделать.

На ранней стадии при раке молочной железы излечиваются 94 % женщин. В Тихвинском районе ежегодно диагноз рак молочной железы в среднем ставится 60 женщинам. Основой ранней диагностики болезни является рентгенологическое исследование – маммография. В городской поликлинике работают два аппарата-маммографа, этого вполне достаточно, чтобы обследовать всех женщин района. После 40 лет рекомендуется проходить такое обследование ежегодно. Необходимо обращать внимание и на наследственные факторы. Из 100 пациенток с установленным диагнозом – десять имеют в своем ДНК «ген предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников», сейчас есть возможность выявить ее по анализу крови.

В Тихвинском районе живут сотни женщин, которые успешно прошли лечение, вернулись к привычному укладу и ведут активный образ жизни. Создавая клуб «Три кита», организаторы преследовали цель изменить отношение тихвинцев к этому заболеванию, развеять мифы о неизлечимости рака и показать, что и с таким диагнозом можно и нужно жить интересно и насыщенно.

– Очень важно, чтобы рядом с женщиной, которая переживает непростой период, был кто-то близкий, кто поддерживал и обеспечивал позитивный настрой, – считает председатель комитета социальной защиты населения администрации Тихвинского района Ольга Большакова. – В группе поддержки женщины общаются, получают, что немаловажно психологическую помощь, а также необходимую информацию о лечении рака молочной железы. А самое главное – в такой группе все равны, она управляется самими участницами, которые перенесли заболевание, выздоровели, живут полной жизнью, поэтому могут поддержать тех, кто находится только в начале трудного пути к выздоровлению.

Группа взаимопомощи «Три кита» собирается еженедельно по пятницам. Встречи проходят в музыкальной комнате (на первом этаже) в Тихвинском территориальном центре социального обслуживания населения (6-й микрорайон, дом № 11). Начало в 17.30. У участниц впереди большие планы, они уже приступили к занятиям йогой, посещают бассейн, а также занимаются арттерапией. Появилась у клуба и своя страничка в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/gruppa_poddergki_trikita ).



