Кадры родом из Тихвина

На прошлой неделе губернатор Ленобласти согласовал очередные кадровые перестановки в правительстве региона. В списке фигурируют тихвинцы.

По данным информагентств, государственный жилищный инспектор Ленобласти Сергея Кузьмина поменяется местами с председателем областного комитета по ЖКХ Александром Тимковым (бывшим главой администрации Тихвинского района). На должности главного жилинспектора Тимков будет подчиняться напрямую губернатору.

А региональный Фонд капитального ремонта на минувшей неделе уже возглавил знакомый многим Константин Полнов, который руководил тихвинской администрацией до Тимкова. Заметим, что по показателям развития в сфере ЖКХ, Ленинградская область оказалась в десятке худших в стране. И во многом случае это произошло из-за не исполненной программы капитального ремонта домов. Программа на 2016-2017 год выполнена примерно на 26 %, а на счетах лежит порядка 1,6 млрд рублей, которые так и не были освоены.