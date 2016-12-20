В ногу со временем

23 декабря Управлению Пенсионного фонда в Тихвинском районе исполняется 20 лет.

За это время управление стало решать очень многие задачи: сбор взносов с работодателей, назначение и финансирование выплаты пенсий, социальные выплаты, реализация программы государственного софинансирования пенсий и многое другое.

Пенсионный фонд сегодня активно развивает клиентские сервисы, переходит на широкое электронное взаимодействие со страхователями и гражданами. Люди теперь имеют возможность получить ряд государственных услуг ПФР в режиме он-лайн.

- Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с 20-летием создания нашего Управления и искренне желаю вам счастья, море позитива, хорошего настроения, сил и терпения! Ведь от вашего настроения очень многое зависит! А еще от вашей внимательности, - обратилась к коллегам начальник управления Татьяна Баева. - Порой вам бывает очень нелегко. Но только хороший настрой поможет преодолеть все трудности и невзгоды. Пусть работа будет в радость, пусть коллектив будет дружным и каждый день приносит только светлые эмоции!