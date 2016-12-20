Огонь оставил без дома

Накануне нового года без крыши над головой осталась супружеская пара, которая проживала на улице Советской.

Сообщение о пожаре частного деревянного дома на улице Советской поступило утром 13 декабря. На месте происшествия работали две дежурные смены 61-й пожарной части (шесть человек, две единицы техники). Площадь возгорания составила 48 кв. метров. К счастью, никто не пострадал.

Причину пожара сейчас выясняют дознаватели. Одна из главных версий - неисправное электротехническое оборудование.

Для погорельцев, которые пока живут в коммуналке, волонтеры сейчас собирают мебель и одежду.