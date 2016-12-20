В добрый путь!

- пожелал губернатор Ленобласти заводу ТихвинХимМаш, который вышел на проектную мощность

В среду, 14 декабря, Тихвин принимал целый десант высокопоставленных гостей во главе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. В нашем городе прошло выездное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению Ленинградской области, а в его рамках состоялась торжественная церемония выхода на плановую мощность предприятия по производству железнодорожных цистерн «ТихвинХимМаш».

ЗАО «ТихвинХимМаш» – новое предприятие железнодорожного холдинга «Объединенная Вагонная Компания» – было введено в эксплуатацию менее года назад. За столь короткий срок завод смог выйти на плановые мощности, рассчитанные на производство более 2 тысяч цистерн в год. В этом году предприятие выпустит около 600 вагонов. По своему уникальному оборудованию, новым подходам к организации работы и количеству новых типов вагонов «ТихвинХимМаш» может считаться лидером по выпуску железнодорожных цистерн в России. Объем инвестиций в создание производства превысил 5 млрд рублей; в настоящее время на предприятии работает порядка 600 человек и планируется создать еще около 400 рабочих мест.

«Для современной России очень важно, что «ТихвинХимМаш» начал производить уникальные по качеству современные цистерны, которые крайне востребованы отечественными производителями различных химических грузов, – отметил на торжественной церемонии губернатор Александр Дрозденко. – Сегодня на российских железных дорогах происходит стремительное обновление грузового парка, я уверен, что завод в Тихвине сможет удовлетворить растущий спрос и повысить уровень безопасности при перевозке опасных грузов».

Отмечая важность для региона такого проекта, губернатор вручил благодарность генеральному директору Тихвинского вагоностроительного заводу Геннадию Веселову, под началом которого и создавалось новое производство. Таким образом, теперь на промышленной площадке Тихвина работают два современных вагоностроительных предприятия.

Символом выхода предприятия «ТихвинХимМаш» на плановую мощность стала торжественная отправка заказчику только что «сошедших с конвейера» белобоких железнодорожных цистерн, на одной из которых губернатор оставил автограф: «В добрый путь!» (на фото).

А затем, как сообщает пресс-служба Тихвинского района на территории ТВСЗ состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению Ленинградской области. «Уже давно говорю своим чиновникам, что такие совещания нужно проводить не на Суворовском, а на местах – там, где есть положительные примеры реализации инвестиционных проектов, – отметил Александр Юрьевич. – И неслучайно сегодня такое совещание проходит в Тихвине, где не только созданы два инновационных производства, но и успешно реализуется сформулированная Президентом России идея по тесному сотрудничеству властей и бизнеса в интересах жителей».

На совещании, в котором приняли участие руководители структурных подразделений администрации Ленинградской области, руководители инвестиционных площадок, промышленных парков и муниципальных органов власти региона, представители федеральных надзорных органов, состоялось обсуждение предпринимаемых областной администрацией мер по улучшению инвестиционного климата в регионе.