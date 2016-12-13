Мужеству забвенья нет

9 декабря Тихвин отметил 75-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Тихвинская операция в декабре 1941 года стала одним из первых успешных наступлений наших войск в ходе Великой Отечественной войны. В минувшую пятницу город вспоминал события тех дней.

"В декабре 1941 года решалась судьба страны, судьба Москвы и судьба Ленинграда. Героизм участников Тихвинской наступательной операции позволил сорвать планы захватчиков полностью отрезать город на Неве от Большой земли. Без Тихвинской победы не было бы «Дороги жизни», спасшей сотни тысяч ленинградцев, - напомнил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем поздравительном обращении к ветеранам. - В этот знаменательный день мы преклоняемся перед подвигом освободителей Тихвина, всех участников декабрьского наступления. И пусть в знак памяти и благодарности лягут сегодня живые цветы к могилам всех, кто отдал жизнь за Тихвин, за Ленинград, за нашу Великую Победу!

Торжественно-траурные мероприятия начались с возложения венков и цветов к Астрачинскому мемориалу. В конце ноября 1941-го там находился рубеж, от которого началось наступление советских войск на Тихвин.

По традиции цветы и венки легли в этот день к памятнику Солдата на Братском кладбище и к памятнику «Слава героям» на площади Свободы.

Торжественный митинг у стелы «Город воинской славы» на площади Мерецкова прошел днем. Почетным гостем церемонии стал ветеран Великой Отечественной войны, председатель совета ветеранов инженерных войск Санкт-Петербурга полковник в отставке Федор Левской. Несмотря на легкий мороз, он снял верхнюю одежду и шапку, обнажив множество красивых военных наград на своем мундире. Поздравив горожан с праздником, он поблагодарил их за память о тех, кто освобождал Тихвин.

Уроженец поселка Шугозеро Федор Левской в ноябре-декабре 1941 года сам участвовал в боях за Тихвин. Ему было тогда 17 лет. Через три с половиной года Федор Васильевич оставил свою подпись на стене поверженного Рейхстага. За боевые заслуги, безупречную воинскую службу он награжден многочисленными орденами и медалями.

Вечером во Дворце культуры тихвинцы вновь чествовали ветеранов, аплодируя им стоя. В праздничном концерте приняли участие лучшие местные творческие коллективы. Но главной в программе стала песня «Город воинской славы», которая вот уже 5 лет звучит на торжественных мероприятиях, проходящих в Тихвине. Глава Тихвинского района Александр Лазаревич вручил благодарственные письма авторам песни: Галине Смеловой (текст), Наталии Ворошик (музыка) и Дмитрию Бондареву (исполнение). Завершился Тихвинский День победы большим праздничным салютом.