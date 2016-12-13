Ну он же памятник!

В социальных сетях довольно бурно на прошлой неделе обсуждали новый памятник, установленный у Дворца культуры. Точнее даже не сам памятник, а написание фамилии на постаменте. Многих тихвинцев покоробило, что из фамилии Римского-Корсакова пропал дефис.

- Какой чудесный памятник, как преобразилась территория! Обидно только, что имя композитора не указано. С точки зрения просвещения детей, информирования туристов, наверно, было бы правильно все-таки указать имя полностью. Еще больше меня смущает, что дефис в фамилии пропал, - говорила пенсионерка Мария Федоровна, позвонившая в минувшую среду в редакцию "Тихвинской недели". - Народ сейчас читает мало, уровень образования падает. Ведь кто-то, увидев памятник, может подумать, что Римский - это имя, Корсаков - фамилия!

После этого звонка мы провели небольшой опрос на улице. Спрашивали случайных прохожих: знают ли они, кому установлен памятник у Дворца культуры. Очень порадовались, что из 50 человек не в курсе были только пятеро: они признались, что не читают газеты и интернет, а памятник не видели. Из них лишь двое не вспомнили имя композитора, когда мы назвали его фамилию. Но те, кто каменное изваяние видел и держит в уме полное имя нашего знаменитого земляка (а таких подавляющее большинство), высказались за то, чтобы на постаменте были высечены и инициалы, и дефис.

- Я однозначно за то, чтобы дефис на памятнике появился, - заметила директор государственного Дома-музея Н.А.Римского -Корсакова Элен Бордовская. - Фамилия у Николая Андреевича двойная и, конечно, нужно было это учесть. Считаю, что авторская версия написания без дефиса здесь неуместна. Искажается фамилия, а это недопустимо. Мнение потомков композитора, которые приезжали на открытие памятника, такое же.

- Инициалы на памятнике Римскому-Корсакову у Дворца культуры тоже нужны, поскольку Николай Андреевич, конечно, самый великий и среди наших земляков, и среди Римских-Корсаковых, но не единственный выдающийся и знаменитый, - высказалась библиограф по краеведению Центральной районной библиотеки им. И.П. Мордвинова Алла Титова и примирительно добавила: - А вообще памятник Римскому-Корсакову я приняла с радостью и удовольствием... Недостатки? Так совершенства нет.

Наверно, самое безболезненное было бы вернуть в фамилию дефис. Странное дело, но на бюсте у Дома-музея композитора оказывается, вообще два дефиса! Видимо, для верности: "Римский-" и на другой строчке "-Корсаков".

Между тем отсутствие "черточки" в двойных фамилиях на памятниках допускается: мы нашли такие примеры в Санкт-Петербурге на мемориальной доске в доме, где жил художник Петров-Водкин, и в Перми на бюсте писателя Мамина-Сибиряка.