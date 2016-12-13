Спеть так, чтоб шмель прилетел

У международного оперного конкурса в Тихвине появился свой символ

В прошлое воскресенье в Тихвине завершился международный оперный фестиваль им. Н.А. Римского-Корсакова, в рамках которого проходил конкурс молодых оперных исполнителей.

А в глазах - изумруды

Конкурсные прослушивания шли в течение пяти дней, и любой желающий мог при этом присутствовать. Причем конкурсанты соревновались не только в оперном, но и камерном исполнении. Из более 80 конкурсантов из полутора десятка стран (Азербайджана, Бразилии, Болгарии, Германии, Израиля, Казахстана, Китая, Монголии, Нидерландов, Беларуси, Узбекистана, Южной Осетии, Украины и России) в финал вышли 15 участников.

Церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса проходила 4 декабря на сцене тихвинского Дворца культуры и завершала не только сам конкурс, но и Международный оперный фестиваль имени Римского-Корсакова.

Наградами молодым оперным вокалистам стали приглашения на сольные концерты, контракты, памятные подарки, а также необычные призы - ювелирные фигурки парящего шмеля.

- Шмель - самый узнаваемый персонаж в творчестве Римского-Корсакова. Художник-ювелир Юлия Пузырева сделала потрясающие призы для лауреатов и обладателя гран-при, - пояснила художественный руководитель фестиваля народная артистка России и Украины, художественный руководитель Академии молодых певцов Мариинского театра Лариса Гергиева. - И пусть эти шмелики, которые станут символом конкурса имени Римского-Корсакова, разлетаются по всему миру и дают знать о наших успешных конкурсантах!

"Невероятно быстрый темп исполнения "Полета Шмеля" требует от музыканта поистине божественного мастерства, это символ абсолютного совершенства", - объясняют дизайнеры. К слову, автор наград, известный в Москве художник-ювелир Юлия Пузырева специально приехала в Тихвин, чтобы лично вручить шмелей победителям. Заметим, что каждый приз выполнен вручную из сплава серебра, покрытого золотом 585-й пробы, и инкрустирован настоящими уральскими изумрудами и аквамаринами, добытыми в Свердловской области.

Гран-при остается в России

На финальных прослушиваниях оперного раздела каждый из 15 конкурсантов исполнил одну из оперных арий в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра. За первенство в камерном разделе в финале состязались 11 исполнителей – им надо было спеть один из романсов Римского-Корсакова и романс современного композитора.

Вдохновитель и автор идеи проведения Международного оперного фестиваля в Тихвине Лариса Гергиева отметила, что своим рождением проект во многом обязан Почетному гражданину Ленинградской области и Тихвинского района Виктору Кирьянову. «Это настоящий патриот, беззаветно любящий свой родной город, без его поддержки фестиваль не смог бы состояться», – сказала Лариса Абисаловна.

Что касается победителей, то обладателем Гран-при юбилейного X Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н.А. Римского-Корсакова стала Диана Казарян из Санкт-Петербурга, исполнившая арию Виолетты из оперы Верди «Травиата».

- Я счастлива и всегда буду помнить тихвинскую землю за этот успех, - волнуясь, сказала со сцены победительница конкурса.

В оперном разделе лауреатами I степени стали Татьяна Старкова (Россия) и Гульнара Шафигулина (Нидерланды), в камерном разделе лучшими стали Эльмира Караханова (Россия) и Анжелика Минасова (Россия – США).

Кстати, вокал обладательницы гран-при Дианы Казарян тихвинцы еще смогут услышать: среди прочих призов ей достался и такой – сольный концерт в концертном зале Дома-музея Н.А. Римского-Корсакова.