Не стреляйте в "неотложку"!

Случаи, когда сотрудники скорой помощи – люди, чей профессиональный долг – спасать здоровье и жизнь человека, подвергаются нападению со стороны неадекватных пациентов, уже перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Сообщения о таких происшествиях регулярно появляются в СМИ. К сожалению, с таким агрессивным поведением пострадавших сталкиваются и тихвинские медики.

Днем 5 декабря в диспетчерскую скорой помощи поступило сообщение о том, что рядом с Вязитским рынком без сознания лежит мужчина, ему срочно требуется медицинская помощь. Скорая тут же выехала на вызов, но на перекрестке улицы Карла Маркса и проезда Бойцов 4-й Армии автомобиль попал в ДТП. Пришлось выслать вторую бригаду. Когда медики прибыли к Вязитскому рынку, оказалось, что пациенту действительно требовалась помощь, правда, специализированная. Мужчина находился в сильнейшем состоянии опьянения. Видимо, влиянием алкогольных паров объясняется его дальнейшее поведение – мужчина набросился на врачей с нецензурной бранью и с… ножницами. Сотрудникам скорой удалось обезвредить пьяного дебошира.

Буквально днем ранее под обстрел чуть не попала другая бригада скорой. Вызов поступил из села. Пациент встретил медицинских работников, угрожая пистолетом. Он находился также под влиянием «зеленого змея». К счастью, и в этом случае удалось избежать кровопролития. Врачи уговорили мужчину сложить оружие.

- К сожалению, в нашей практике факты агрессии со стороны пациентов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, нередки, - объясняет заведующий отделением скорой помощи Тихвинской межрайонной больницы Сергей Семенов. - И в такой ситуации врач является беззащитным. Мы ежедневно фиксируем 2 – 3 вызова, связанных с алкогольным опьянением, не считая других необоснованных обращений. А ведь предназначение нашей службы заключается в том, чтобы оказывать экстренную медицинскую помощь тем, кто в ней действительно нуждается – если существует реальная угроза жизни человека. В тот момент, когда мы выезжаем спасать похмельного пациента, может статься, что именно такая помощь нужна другому, например, при инсульте или инфаркте, при которых важна каждая секунда.