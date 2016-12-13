Отрезанный Остров

Жители деревни Остров на прошлой неделе специально приехали на публичные слушания по районному бюджету на 2017 год, чтобы узнать, выделят ли деньги для ремонта разбитой дороги до их деревни.

От Клинца до Острова, что в Мелегежском поселении, около 6 км.

- Расстояние небольшое, но дороги нет. Разбита в основном лесовозами, - пожаловались местные. - При прошлом главе администрации Александре Тимкова к нам приезжала комиссия, дорогу обследовали, протокол составили. Сказали, чтоб отремонтировать, нужно 10 млн рублей. Но мы не просим капитальный ремонт. Нам надо, чтобы хотя бы автолавка и пожарная машина смогла до деревни добраться. Обращаемся за помощью к местному самоуправлению!

По словам главного финансиста района Светланы Суворовой, в дорожном фонде Тихвинского района на 2017 год заложено пока 8 млн рублей (это средства от акцизов).

- Эти деньги на очистку, грейдирование и ремонт всех дорог районного значения. Поскольку объем небольшой, о капитальных ремонтах дорог речь не идет. Что касается ремонта аварийных ям, то план этих мероприятий будет утвержден в апреле после таяния снега, - пояснила Светлана Александровна. - Специалисты определят наиболее проблемные участки, составят дефектные ведомости, подготовят сметы. Ремонты начнутся после проведения конкурсов и определения подрядчиков.

- Гравий можно взять прямо в деревне. Так дешевле будет! - посоветовали чиновникам мужики из деревни Остров.

- Все должно быть по закону, чтобы нас потом не обвинили в краже государственных недр и коррупции, - объяснили жителям Острова. - Карьер должен быть зарегистрированным, иметь сертификаты. За использование дорожных материалов нужно заплатить лицензированному подрядчику, который определяется на конкурсной основе.