Порядок и зимой, и летом

"Сейчас не нужно стричь траву и кустарники. Не надо следить, портят ли автомобили газоны. Тогда чем занимается отдел муниципального контроля?" - задал нам вопрос житель 1-го микрорайона Евгений Попов.

- Действительно летом мы больше внимания уделяем вопросам стрижки газонов и кустарников, чистоте придомовых территорий. Но и зимой дел хватает, ведь благоустроенным и ухоженным город должен быть не только в теплое время года, - говорит заведующий отделом муниципального контроля Владимир Никаноров. - Сейчас в производстве отдела находится 42 дела.

Самой актуальной проблемой, по словам Владимира Владимировича, является уборка снега.

- Нужно принимать меры административного воздействия к автовладельцам, которые, паркуя машины вдоль обочин, создают помехи при очистке улиц от снега. Надо работать с должностными лицами, которые не организовали качественную уборку снега во дворах и на центральных улицах, - говорит Никаноров. - Кроме того, есть и внесезонная проблема с мусором. Мы продолжаем работать с хозяевами индивидуальных жилых домов, не заключивших договоры на вывоз твердых бытовых отходов. А в микрорайонах решаем вопрос с автомобилями, которые мешают спецтехнике при вывозе мусора с контейнерных площадок.

Кстати, в ноябре отдел муниципального контроля провел 16 проверок по вопросу заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов жителями индивидуальных жилых домов. Около сотни предупреждений людям отправили, и 19 человек после этого договоры уже заключили.

Что касается административных комиссий, то в ноябре было рассмотрено 64 дела об административных нарушениях, штрафы на общую сумму 280 тысяч рублей назначены по 43 делам. В основном по жалобам тихвинцев на шумных соседей, которые скандалят и слушают громкую музыку после 23 часов. Чуть меньше, по словам Владимира Никанорова, возникает вопросов по торговле вне специально отведенных мест и размещению объявлений и вывесок без согласования с отделом архитектурой.