Когда ГАИ не беспокоят

На прошлой неделе в тихвинском отделении ГИБДД дали разъяснения, как оформить документы ДТП без участия Госавтоинспекции.

Условий, при которых авария оформляется по Европротоколу, несколько: если в ДТП нет пострадавших, в столкновении участвовало всего два транспортных средства, если нет разногласий об обстоятельствах аварии и повреждениях на транспортных средствах и если ответственность обоих водителей застрахована в соответствии с законом об ОСАГО и оба водителя «вписаны» в полис ОСАГО. Если не соблюдается хотя бы одно условие – вызывайте ГИБДД.

Заполненное извещение (обычно оно выдается страховой компанией вместе с полисом ОСАГО) в течении пяти рабочих дней с момента ДТП необходимо отправить страховщику.

Что нужно делать при ДТП:

- остановиться, выставить знак аварийной остановки;

- сохранить следы ДТП, оценить примерный размер ущерба (лимит выплат по Европротоколу составляет 50 тыс. рублей);

- собрать контакты свидетелей;

- если в результате ДТП вред нет пострадавших, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение машин по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств (общий план места происшествия, следы торможения, обломки деталей, разбитые элементы транспортных средств и места их осыпи, оба транспортных средства со всех сторон и их номера, поврежденные детали транспортного средства).

В случае не выполнения водителями своих обязанностей (в том числе по освобождению ими проезжей части), они могут быть привлечены к административной ответственности (штраф составляет 1000 рублей).

Схема ДТП должна иметь: контуры проезжей части дороги, близстоящие здания или сооружения; дорожные знаки, светофоры, дорожную разметку, полосы движения на дороге и направление потоков машин, направление движения каждого из транспортных средств до столкновения, схематическое расположение машин после ДТП, марки и номера обоих машин, предметы, имеющие отношение к ДТП.