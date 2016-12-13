На прошлой неделе учащиеся 7-9-х классов из школы № 9 попали в полицию. Нет, они ни в чем не провинились. Председатель Общественного совета при тихвинском ОМВД Жанна Окунева организовала для ребят экскурсию в рамках профориентационной работы. Детям дали посмотреть на работу полицейских изнутри.

С работой штаба ОМВДребят познакомил исполняющий обязанности начальника отдела подполковник полиции Сергей Оборин. Он рассказал школьникам, что сотрудники штаба координируют деятельность всех служб и подразделений районной полиции, проводят анализ оперативной обстановки в Тихвинском районе и нацеливают службы на выполнение задач по борьбе с преступностью в конкретной области.

Дети узнали об основных требованиях к сотрудникам правоохранительных органов.О том, что работа в полиции требует хорошей подготовки как интеллектуальной, так и физической. Конечно, им было интересно посмотреть на оружие и специальные средства, находящиеся на вооружении в органах внутренних дел.

Стражи порядка провели для ребят небольшую экскурсию по зданию отдела полиции, показали дежурную часть, поводили по кабинетам следователей и дознавателей, продемонстрировали возможности лаборатории по криминалистике. От школьников даже не стали скрывать комнату, где содержатся задержанные. Заодно дети узнали порядок оформления доставляемых в отдел нарушителей.

Любопытно им было посмотреть наработу видеосистемы «Безопасный город». Этот комплекс был создан 5 лет назад: камеры уличного наблюдения появились в самых разных точках Тихвина, а центр обработки данных действует при дежурной части полиции.

На последок об экспонатах музея тихвинского ОМВД ребятамрассказал председатель Совета ветеранов ОМВДВадим Латыпов, подполковник милиции в отставке.

Кстати, среди школьников, побывавших на экскурсии есть уже те, кто решил противостоять преступности и связать свое будущее с правоохранительными органами.