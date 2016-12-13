Новые победы в новом зале

9 декабря в клубе «Спарта» Молодежно-спортивного центра состоялись сразу два знаменательных события.

Во-первых, прошли соревнования на кубок Тихвина по пауэрлифтингу (классический жим лежа), посвященные Дню освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. А во-вторых, в центре торжественно открылся новый тренажерный зал.

Участников и зрителей приветствовали директор Молодежно-спортивного центра Алексей Захаров и главный специалист комитета по культуре, спорту и молодежной политике районной администрации Людмила Почтарева, которые поздравили собравшихся с главным городским праздником, а также с открытием нового спортивного зала.

В результате упорной борьбы среди мужчин в абсолютном первенстве победил Артем Воронцов с результатом 212,5 кг. На втором месте Сергей Комиссаров (200 кг), на третьем – Максим Владимиров (192,5 кг). В своих весовых категориях лучшим стали Дмитрий Лазаренко, Валентин Костин, Денис Будкин, Роман Гринев, Артем Хабаров, Николай Белик, Алексей Соколов.

В абсолютном зачете среди женщин победу одержала Татьяна Каштанова (67,5 кг). Второй результат у Елены Лагутиной (57,5 кг), третий – у Екатерины Волковой (45 кг).