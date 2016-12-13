Беспокойные машины

На минувшей неделе в журнале происшествий тихвинские полицейские зафиксировали сразу несколько автомобильных краж.

6 декабря хозяйка машины Renault Logan обнаружила пропажу брелка сигнализации. Видимо, обронила его после того, как включила сигнализацию. Автомобиль стоял на месте - во дворе в 4-м микрорайоне - но был открыт, из салона пропала сумка с кошельком и документами. Женщина пошла по следам на свежем снегу, которые вели от вскрытой машины. Нашла сумку и пустой кошелек, валявшиеся недалеко от машины.

Владельцу "Лады-Приоры" 7 декабря повезло меньше: воры разбили боковое стекло автомобиля, припаркованного в 6-м микрорайоне. А в Учебном городке из машины Chery Tiggo украли планшетный компьютер.

9 декабря с территории частной автобазы на Красавском шоссе исчез целый автомобиль - УАЗ. Правда, позже машину нашли во 2-м микрорайоне.