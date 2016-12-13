25 лет дружим

Тихвинцы с официальным визитом побывали во Франции. Поездка состоялась в рамках 25-летия установления побратимских связей между Тихвином и Эрувиль-Сен-Клером, отмечаемого в этом году.

Тихвинцев тепло приветствовали мэр Эрувиль-Сен-Клера Родольф Тома. В состав нашей делегации входили заместитель главы районной администрации по экономике и инвестициям Антон Пчелин, председатель комитета финансов Светлана Суворова и депутат городского совета Лариса Павлова.

В день приезда в мэрии была открыта экспозиция "Тихвин - Эрувиль-Сен-Клер: привилегированные и долгосрочные отношения", посвященная 25-летнему юбилею дружбы между нашими городами. Французы с помощью фотографий отметили красоту нашего города, его достопримечательности, а также разнообразие нашей культурной жизни. "Наши русские друзья любят петь. И в любой момент находят повод, чтобы напеть какую-то народную мелодию. Всегда удивительно наблюдать, как русские спонтанно начинают петь все вместе", - рассказывали французы на выставке, видимо, после долгого знакомства с нашими фольклорными коллективами.

Представители Тихвина пообщались также с депутатами муниципального совета Эрувиль-Сен-Клера, посетили учреждения, инновационные предприятия и местный бизнес-инкубатор. А еще приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею побратимских связей.

Ответный визит французской делегации в наш город намечен на февраль будущего года.