Что убивает вирус?

В Ленинградской области превышены значения по заболеванию пневмонией, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области и называет Тихвинский район в числе неблагополучных.

По данным ведомства, за 11 месяцев заболеваемость пневмонией в Ленобласти выше среднемноголетних уровней. Неблагополучная ситуация наблюдается в семи районах: Бокситогорском, Волосовском, Выборгском, Киришском, Кировском, Сланцевском и Тихвинском районах. Недавно из-за вспышки пневмонии был даже введен карантин в гимназии города Кириши.

Отметим, что пневмония - это острое заболевание, сопровождающееся симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей (лихорадка, кашель, выделение мокроты, боль в грудной клетке, одышка). Распространяется эта зараза воздушно-капельным путем. Самое эффективное средство защиты от пневмонии - вакцинация против таких инфекций, как грипп, пневмококковая и гемофильная инфекции.

Однако в Тихвине сейчас не наблюдается всплеска заболеваемостью пневмонией. По словам врачей городской поликлиники, некоторое повышение отмечалось в ноябре: болели в основном иногородние граждане трудоспособного возраста, не прошедшие вакцинацию. Как правило, они поздно обращались к врачу, что в некоторых случаях привело к тяжелому протеканию болезни. Ни одного факта вирусной пневмонии не подтвердилось. Диагностировалась бактериальная пневмония, что связано со сменой климата, погодным фактором и снижением иммунитета.

Чтобы не заболеть, дорогие тихвинцы, избегайте любых контактов с заболевшими людьми, укрепляйте иммунитет, чаще мойте руки с мылом (оно убийственно действует на вирусы гриппа и ОРВИ), закаляйтесь, проветривайте помещения, а при недомогании сразу же вызывайте врача.