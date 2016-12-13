Присяга от кадетов

10 декабря в школе № 6 состоялось торжественное мероприятие - посвящение в кадеты 5 "К" класса. Уже традиционно это событие проходит в дни празднования освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков.

Кадетские классы были созданы в 6-й школе больше 15 лет назад. В учебную программу кадетов введены дополнительные предметы, много времени уделяется физической подготовке, военным дисциплинам.

5-классники, которые только одели кадетскую форму, перед лицом родителей, учителей и друзей произнесли клятву верности кадетскому братству. А их старшие товарищи - кадеты из 7-го и 9-го классов - показали, к чему младшие должны стремиться, устроив показательные выступления.

Свои напутствия юным кадетам дали глава Тихвинского района Александр Лазаревич и депутат законодательного собрания Ленинградской области Александр Петров. В этот раз ребят приехали поздравить и представители казачества Санкт-Петербурга во главе с атаманом, казачьим полковником Василием Дарневым.



