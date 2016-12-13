Коварная дорога

Днем 10 декабря на 114 км автодороги Явшеницы – Пашозеро – Шугозеро – Ганьково произошло страшное ДТП.

Водитель машины Lifan, двигаясь со стороны Шугозеро к деревне Ганьково, столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2107. В результате ДТП погибла 44-летняя женщина из "семерки" (она сидела на переднем пассажирском сидении) и ранено пятеро: двое детей 12 и 17 лет из той же "семерки" и два пассажира машины Lifan. Всех пострадавших увезли в Тихвинскую больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель и пассажиры ВАЗ-2107 не были пристегнуты ремнями безопасности.

- Зимой нужно быть особенно внимательным за рулем. В условиях снегопада, скользкого дорожного покрытия нужно двигаться на меньшей скорости, ведь остановочный путь на такой трассе будет намного больше, - напомнила инспектор по пропаганде тихвинского ОГИБДД Ольга Лещенко. - Резкое торможение, резкие повороты руля при движении в зимних условиях смертельно опасны. Приближаясь к поворотам, заранее плавно снижайте скорость и не выезжайте на встречную полосу. Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, даже на задних пассажирских сидениях, и требуйте этого от ваших пассажиров. Детей перевозите только в детских удерживающих устройствах. Да, есть ДТП которых трудно избежать, но максимально снизить степень травм и повреждений людей при этом возможно.