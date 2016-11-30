До нас добрался «караван дружбы»

Мероприятия межнационального «Каравана дружбы», организованного областным комитетом по местному самоуправлению, прошли уже в Кингисеппе, Выборге и Гатчине. В минувшую пятницу большая делегация побывала в Тихвине.

Считается, что идея «Каравана дружбы» зародилась лет пять назад во Всеволожском районе. Его участники побывали в Чечне, Ингушетии, Карелии, Беларуси. В этом году «караван» решил двигаться по районам Ленобласти, чтобы наладить обратную связь с городами по проблемным национальным и религиозным вопросам и познакомиться с историей и культурой различных этнических групп.

Странное дело, но в Тихвине, в котором и в советское время и сейчас очень много приезжих, нет официально зарегистрированных землячеств и этнических диаспор. Видимо, потому что город является крупным православным центром, нет у нас, к примеру, и мусульманской общины (хотя надо признать, что при этом в районе есть малочисленные общины свидетелей Иеговы, пятидесятников и пр.). Конфликты на межнациональной, религиозной почве миновали наш край. Об этом в рамках круглого стола «Каравана дружбы» и рассказывали сотрудники тихвинской администрации гостям.

Рассказали они и о малой народности – вепсах, которых на территории Тихвинского района официально проживает 133 человека. Для сохранения вепсских традиций несколько лет назад в Шугозере был придуман фестиваль «Вепсский родник»: чем занимались вепсы, что ели, как свадьбы отмечали – обо всем этом можно узнать, приехав на фестиваль.

«Чтобы предотвратить конфликты и недопонимание между людьми разных национальностей, нужно, чтобы мы знали друг о друге как можно больше. Именно знания, а не мифы позволяют выстроить по-настоящему гармоничные отношения, - считает заместитель главы районной администрации Ирина Гребешкова. – Причем информация друг о друге должна быть правдивой, и не обязательно приятной. Ошибки и неудачи бывают у каждого, но знание о них делает нас сильнее».

С этим согласились и участники «Каравана дружбы». Президент РОО «Совета по межнациональному сотрудничеству» Юрий Паламарчук предложил Тихвинскому району продолжить сотрудничество.