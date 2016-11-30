Тихвин снова освободят

Областной комитет по молодежной политике поздравит тихвинцев с 75-летней годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, устроив военно-историческую реконструкцию "За Ленинград! Тихвин освобожден!"

...Это была первая блокадная зима. Враг оккупировал главные пути, ведущие к Ленинграду, и стремится замкнуть кольцо - Ленинград вот-вот будет уничтожен... Но планам фашистов не суждено сбыться! Освобождение Тихвина 9 декабря 1941 года считается Днем первой победы Красной Армии под Ленинградом.

Спустя 75 лет бой за Ленинград с участием тяжелой военной техники эпохи Великой Отечественной войны повторится 4 декабря в 14.00 на Николиной горе (ул. Саши Забелина). В мероприятии примут участие 150 представителей реконструкторских клубов из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, республики Карелия и Вологодской области. Центральным событием мероприятия, конечно же, станет военно-историческая реконструкция легендарного боя, в результате которого враг был повержен, а важнейшая узловая железнодорожная станция продолжила поставлять продукты в Ленинград, спасая тысячи жизней от голодной смерти. Но кроме этого, организаторы обещают и массу другого интересного: с 12 до 15 часов будут работать интерактивные выставки лагерей обеих армий, выставки военной техники, полевая кухня. Все желающие смогут сделать фотографии с реконструкторами и техникой, попробовать солдатской каши.

«За Ленинград!» - серия ежегодных военно-исторических мероприятий, посвященных героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. За несколько лет проект получил широкое признание и поддержку реконструкторов из разных регионов России и ближнего зарубежья, жителей, общественных организаций. Уникальность мероприятий определяется выбором места его проведения – исторически достоверного и удобного для размещения зрителей и проведения боя.