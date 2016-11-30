У подвига есть имена

В минувшую субботу в маленькой деревне Цвылевского поселения Липная Горка произошло важное событие, которое навсегда войдет в историю населенного пункта. Там была открыта мемориальная плита в память о погибших солдатах Великой Отечественной войны.

Ровно 75 лет назад в Липной Горке шли бои. Эта деревня стала одним из ключевых населенных пунктов в тихвинской оборонительной и наступательной операциях. Имена 50 бойцов, погибших тогда под Липной Горкой и в ее окрестностях, удалось установить благодаря работе поискового отряда «4-я Армия».

Тут и бойцы 27-й кавалерийской дивизии, и военные нескольких стрелковых дивизий, и танкист 121-го танкового полка 60-й танковой дивизии, и военфельдшер, и военный железнодорожник. За каждым из них своя история. К примеру, лейтенант Иван Шкарупа в ноябре 1941-го участвовал в сражении в районе соседней деревни Печнева (тогда она называлась Печнево), он командовал орудием, выставленным на противотанковую оборону. Молодому бойцу удалось подбить два танка. Но и наш взвод нес большие потери убитыми и ранеными. В конечно счете в строю остался один командир взвода: сам заряжал орудие, сам наводил и стрелял, когда вокруг него рвались вражеские снаряды. Раненым Шкарупа продолжал вести огонь, пока его штыком не заколол гитлеровец прямо на станине орудия. Командир полка представил Ивана Шкарупу к званию Герой Советского Союза, но большие военачальники удостоили его орденом Отечественной войны Iстепени посмертно.

- Разные люди, разные судьбы, но всех их объединило одно – они отдали жизни за всех нас. Мы должны понимать величие этого подвига и передавать это знание следующим поколениям. Память важна, чтобы войны не повторилось, - сказал на церемонии открытия памятной плиты глава Тихвинского района Александр Лазаревич.

Кроме руководителей Цвылевского поселения, Тихвинского района, поисковиков, ребят из военно-патриотического клуба «Десант» и жителей Липной Горки на мероприятии был и родственник одного из солдат, имя которого теперь высечено в камне.

- До сих пор мы не знали, где покоится мой двоюродный дед Алексей Назаров. С этого дня у нашей семьи появилось свое памятное место – памятник в деревне Липная Горка, на котором упоминается наш родственник, - заметил Андрей Назаров. Поисковики передали ему свидетельство с данными на младшего сержанта Назарова, геройски сражавшегося в ноябре 1941-го в тихвинской оборонительной операции.

Новую гранитную плиту с установленными именами солдат прикрепят к памятнику весной. Кстати, плиту сделали на средства местного предпринимателя Дениса Ларькина. Весной же местные власти собираются завершить работы по благоустройству к мемориалу: соорудить ступеньки к памятнику, сделанному еще в советское время на возвышении.