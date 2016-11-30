Какая Барби? У нас своя красота!

В минувшую пятницу в Тихвин съехались рукодельницы из Ленинградской, Вологодской, Новгородской областей - всего их было около сотни. В больших коробках они привезли с собой кукол. Все потому что в нашем городе проходил традиционный конкурс "Ведушка. Кукла - от былого к будущему".

Кульминацией конкурса стала красочная выставка-ярмарка кукол и игрушек, которая едва разместилась в фойе Дворца культуры. Каких-то кукол здесь не было!

- Проект "Ведушка", придуманный в Тихвине, я веду с самого начала, с тех пор он меня и удивляет. Каждый раз! - призналась председатель жюри конкурса, заведующая отделом декоративно-прикладного творчества Ленинградского областного учебно-методического центра культуры и искусства Елена Лаврова. - Если раньше на конкурс приносили в основном отдельных кукол, то теперь участницы представляют целые сюжетные композиции. Научиться шить куклу ведь несложно, а вот создать историю с персонажами и декорациями - это уже настоящее творчество.

По словам Елены Николаевны, нынешняя "Ведушка" оказалась непредсказуемой благодаря большому количеству как раз таких композиций. Жюри даже пришлось на ходу перекраивать число номинаций, посвященных этому жанру.

Если вы думаете, что подобные конкурсы декоративного мастерства - это всегда поделки из глины или ткани, выполненные в народных традициях, то вы ошибаетесь. Оказывается, в кукольном конкурсе есть место инновациям.

- Новые идеи и техники я замечаю на каждом конкурсе! Вот, к примеру, кукла, сделанная из еловых иголок. Чем не новация? - говорит Елена Лаврова. - Или вот сцена молящихся в церкви: все персонажи и интерьер сделаны из льна. Материал традиционный, но вот исполнительское решение новое. А тут посмотрите - куклы из скрученной газетной бумаги!

Бывает, правда, обратная ситуация. Смотришь на елочные игрушки и кажется, что им не меньше 100 лет, а на самом деле они современные, просто сделанные в стиле ретро.

- Мастерство кукольников обязательно нужно пропагандировать, оно ведь имеет большой воспитательный эффект. Поглядите на кукол, выполненных руками детей. Да, они не совершенны, зато какие искренние, душевные! - умиляется главная судья конкурса. - Какие Барби? Посмотрите, какая у нас своя красота необыкновенная!

В номинации "Лучшая студийная работая" в итоге победила Наталья Павлова (д. Гостилицы Ломоносовского района). "Лучшую куклу из природного материала", по мнению жюри, сделала Ольга Корзина (п. Цвылево Тихвинского района). Грамоту за инновации присудили Наталье Ивановой из Бабаевского района, за оригинальность – Анне Архиповой из Пикалево. За "Лучшую коллективную работу" отметили Марину Колосову (Пикалево). За сохранение и развитие народных традиций поощрили Лилию Фомину (п. Назия Кировского района). Приз за "Лучшую текстильную композицию" отдали Ольге Шиловской и Наталье Ивановой (д. Горка Бабаевского района). В номинации "Глиняная игрушка" победила Елена Горячева (Тихвин), "Современная игрушка" - Ольга Гоголева (Шлиссельбург), "Отражение народного быта" - Татьяна Шилова (д. Чечулино Новгородской области).