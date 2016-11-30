Добра становится больше

Бывает, что на чужую беду откликаются не только друзья, но и посторонние люди. Так, например, тихвинцы собирали деньги на операцию для больной раком 12-летней девочки Яны. Сейчас добровольцы помогают полицейским найти пропавшего месяц назад подростка Ростислава. А есть те, кто посвятил себя волонтерской деятельности и помогает другим постоянно, не прося ничего взамен. В Ленинградской области подобных объединений становится все больше. 5 декабря эти люди отметят свой праздник – День волонтера.

Хорошо забытое старое

Занятие благотворительностью, волотерством в нашей стране всегда занимало особое место. Вспомните, как в годы Великой Отечественной войны миллионы шли на фронт добровольцами, как советские мальчишки и девчонки играли в «тимуровцев», стремясь сделать как можно больше добрых дел, оставаясь незамеченными. В 1990-ые волонтерство как явление практически забылось: сказался и низкий уровень жизни, и некая разобщенность молодежи, и неверие в бескорыстность. Однако в новом тысячелетии маятник качнулся в обратную сторону и во многих городах снова возникают целые волонтерские движения.

Не отстает и Тихвин. В 2012 году при районном комитете по культуре, спорту и молодежной политике даже был создан центр развития волонтерского движения, который объединяет усилия всех волонтерских организаций города. А их немало: это добровольческие отряды общеобразовательных школ, медицинского колледжа, промышленно-технологического техникума им. Е.И. Лебедева, Молодежного совета и молодежной общественной организации "Старт", Молодежно-спортивный центр.

Руководители волонтерских отрядов признались, что создание подобных объедений обусловлено прежде всего потребностью самих школьников, будущих волонтеров. Социальный педагог школы № 6 Татьяна Мельникова заметила, с каким энтузиазмом ее подопечные участвуют в трудовых бригадах: помогают детскому саду «Солнышко», работают в монастыре и облагораживают парк в 1-м микрорайоне. И в 2014 году появилась идея создать собственный волонтерский отряд «Добродар». Кстати, на прошлой неделе «Добродар» стал победителем областного фестиваля детских и молодежных общественных объединений.

Деятельность отряда многогранна, у ребят много идей и проектов. Одно из направлений – это сотрудничество с организацией «Защита животных» Каждую неделю они ездят в приют для бездомных четвероногих, берутся за любую работу: убирают вольеры, кормят животных и просто дарят питомцам внимание и заботу. А недавно добровольцы провели в школе акцию «Помоги бездомным животным». В ней участвовали все классы – никто не остался равнодушным к судьбе братьев наших меньших. Вместе они собрали приличное количество корма для собак и кошек, макаронных изделий и круп, чем поразили сотрудников организации, которые даже не подозревали, что детская помощь может быть столь значима.

Потребность помогать

Потребность юных сердец в добрых делах ощутила и Ольга Романова, специалист молодежно-спортивного центра. Причем в этом она убедилась на личном опыте.

– Еще подростком я хотела делать добро просто так, не потому что просят, а потому что так велела моя душа. Время шло: я получила педагогическое образование, и моя работа всегда была связана с детьми. Очень часто слышала от них: «Как было бы здорово, если бы…», «Мы готовы прийти, помочь, провести…». Это и послужило толчком создать в прошлом году группу, инициаторами которой стали сами подростки. Название тоже придумывали ребята. Они считают, что главное для волонтера: Д-дружба + Р- радость + А-активность + @-креативность = В-волонтер. Так и получился наш «Др@йв», энергичный и заводной, – рассказала Ольга Сергеевна.

Ребята сами планируют мероприятия, начиная от совместных походов в кино до участия в городских акциях. В инициативно-добровольческую группу входят подростки 14-17 лет, способные любого увлечь своей деятельностью. Тесная дружба с клубом молодых семей «Горница» позволяет заинтересовать волонтерстом и родителей, а это уже прекрасный творческий союз. Яркое подтверждение этому – вечер «Спасибо Вам за жизнь», прошедший накануне Дня матери в центре социального обслуживания населения. К «Др@йву» присоединились волонтеры из Медицинского колледжа, творческая семья Панкратовых. Вместе они подарили настоящий концерт, трогательный и душевный – каким и полагается быть празднику, посвященному любимым мамам.

– Мы проводим разные акции. Одни обостряют чувство глубокого уважения к старшему поколению, другие учат ответственности за чистоту в городе, - рассказывает Ольга Романова. - Каждая волонтерская акция заставляет о чем-то задуматься, учит доброте и человечности, у ребят появляется чувство собственной значимости, они понимают, что от них тоже многое зависит и, что в жизни можно быть полезным.

Помнить о прошлом

В 2015 году в Ленинградской области, как и в других регионах, появился волонтерский корпус 70-летия Победы, который уже через год перерос в большое общественное движение «Волонтеры Победы». В нашем районе его координатором является Надежда Шадричева. «Волонтеры Победы» помогают проводить масштабные всероссийские акции памяти, такие как «Георгиевская ленточка», «Победный привал», «Бессмертный полк» и другие. Также они занимаются поисковой работой, ухаживают за братскими могилами и захоронениями, работают с ветеранами. Причем не просто оказывают им помощь в решении жизненных проблем, дарят радость общения, но и выступают своеобразными летописцами. Уже второй год ребята снимают на видео рассказы стариков о военном времени. Вот и в канун дня неизвестного солдата (3 декабря) операторы-добровольцы планируют посетить еще 20 ветеранов и записать их живые истории. Ведь основная цель нового движения – сохранить память о Великой Отечественной войне.

– С каждым годом живых свидетелей тех страшных событий становится все меньше. Но их подвиг достоин того, чтобы его помнили, чтобы о нем говорили! Они отдавали жизни за свою страну, за свою историю, за своих детей. А что можешь сделать ты? С таким призывом обратились мы к нашей молодежи, – рассказывает Надежда Васильевна. – Откликнулись многие.

Особенно активными «Волонтерами Победы» стали добровольцы из Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е.И. Лебедева. Студенты приняли участие почти во всех мероприятиях, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Больше всего им запомнилась акция «Сирень победы». Дружной компанией они сажали сирень в память о счастливом мае 1945-го, о тех, кто, рискуя жизнью, приближал победу. Кустов было столько, сколько героев Советского союза, связанных с Тихвинским районом: девять человек удостоенных почетного звания за участие в боях за Тихвин и еще три уроженца нашего края.

К слову, в техникуме существует собственное волонтерское движение. Руководит им Ольга Варган. Студенты проводят всевозможные мастер-классы, экологические субботники, занимаются пропагандой здорового образа жизни. Каждая учебная группа берет на себя шефство над инвалидами, пожилыми людьми, которым нужна поддержка волонтеров и ребята навещают их: копают огород, колют дрова, помогают по хозяйству.

За активную работу они были награждены поездкой во Всероссийский детский центр «Смена». Две недели провели в компании таких же добровольцев, как и они, узнали много нового и интересного, да и просто отдохнули на берегу Черного моря. Были еще и областной форум «Ладога», и экскурсия на «Невский пяточек» и многое-многое другое. Но, главное это желание помогать.

– Обращайтесь к нам, мы с радостью придем на помощь каждому, кто в этом нуждается. Когда видишь улыбку человека, понимаешь, что все усилия не напрасны и сам становишься добрее, чище, лучше, ощущаешь, что день прожит не напрасно. Ведь это важно не только для тех, кому мы помогаем, но прежде всего для нас самих, – уверенны студенты. И с ними согласны все добровольцы Тихвина.