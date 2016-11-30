Как не заразиться?

Избежать заражения ВИЧ можно, соблюдая правила профилактики:

- воздерживаться от беспорядочных половых связей и заботиться о средствах предохранения. На любом интимном свидании, особенно с малознакомыми людьми, необходимо пользоваться презервативами;

- не употреблять наркотики. Наркозависимые личности, даже не считающие себя таковыми, подвергаются очень высокому риску заражения ВИЧ;

- всегда соблюдать правила гигиены. Пользоваться услугами только хорошо зарекомендовавших себя больниц, маникюрных и тату-салонов.

Проверь свой ВИЧ-статус

1 декабря с 9 до 14 часов в городской поликлинике состоится профилактическая акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Ее организуют и проводят медицинские работники совместно с волонтерами – студентами Тихвинского медицинского колледжа.

– Программа включает в себя распространение информационных материалов о ВИЧ-инфекции, – рассказывает старшая медицинская сестра городской поликлиники Ольга Дорофеева, – проведение анкетирования, в ходе которого мы предложим тихвинцам ответить на 12 вопросов о вирусе иммунодефицита, чтобы получить представление об уровне информирования населения о заболевании и, соответственно, в дальнейшем определить вектор работы в этом направлении. Кроме того, все желающие смогут сдать кровь на ВИЧ. Исследование будет проводиться бесплатно на анонимных началах. Жители могут получить также ответы на любые вопросы, касающиеся инфекции, его профилактики и лечения.