В зоне риска – все

Информация о том, что в Екатеринбурге, якобы, началась эпидемия ВИЧ, в начале ноября всколыхнула общественность. По данным минздрава, в нескольких регионах страны действительно в последнее время сложилась критическая ситуация. Ленинградская область тоже вошла в десятку печального рейтинга регионов по уровню заболеваемости ВИЧ, и занимает в нем пятое место. А как ситуация в Тихвинском районе?

Не только наркоманы

В Тихвинском районе за весь период наблюдения (начиная с 1996 года) диагноз ВИЧ был установлен у 811 человек, из них 271 умер. В настоящее время на учете в межрайонной больнице состоят 608 инфицированных жителей. Только за десять месяцев нынешнего года инфекция выявлена у 52 человек, для сравнения, в 2015-м за тот же период было зарегистрировано 48 зараженных.

– За последние годы кардинально изменился социальный портрет пациентов с ВИЧ, – рассказывает врач-инфекционист Тихвинской МБ Наталья Гуськова. – Стереотип о том, что это заболевание – удел людей, входящих в зону риска (наркоманов, а также граждан, ведущих асоциальный образ жизни), устарел. ВИЧ перестал быть маргинальным. Сегодня на первый план передачи инфекции вышел половой путь – незащищенный сексуальный контакт. На него приходится свыше 70 % от всех случаев заражения. Большинство выявленных пациентов – социально адаптированные граждане, работающие, имеющие семьи, в общем, из категории благополучных. Часто это люди женатые либо имеющие постоянную партнершу.

По данным тихвинских специалистов, возрастной и профессиональный состав ВИЧ-положительных самый разный. В последнее время участились случаи выявления инфекции у людей 50 лет и старше, причем, с так скажем, застарелым диагнозом – болеют более 10 лет. К сожалению, проверка на ВИЧ не входит в разряд обязательных при диспансеризации, профосмотрах или трудоустройстве (такой скрининг позволил бы выявить тех, кому нужно помочь и защитить тех, кого могут «наградить» инфекцией), поэтому нередко тяжелые осложнения заболеваний, возникших на фоне крайне ослабленного иммунитета, становятся лакмусовой бумажкой, проявляющей инфекцию.

Можно жить полноценно

Во многом рост заболеваемости ВИЧ связан с тем, что люди не очень ясно представляют себе, как он передается, насколько распространен, а главное – следуя стереотипам, уверены, что их обойдет «чума XX века», потому что они не относятся к группе риска. Между тем сегодня инфицированные – это благополучные люди, у которых есть семья, хорошая работа или бизнес. Зачастую человек попросту не знает о своем статусе, а это в свою очередь ведет к оттягиванию начала терапии и, соответственно, напрямую влияет на качество и продолжительность жизни. Поэтому так важно регулярно проходить обследование и следить за своим здоровьем. Только тестирование может выявить наличие ВИЧ. Как при любом другом заболевании исход его будет зависеть от того, на какой стадии начать лечение.

– Сегодня ВИЧ – это не смертельный приговор, - объясняет Наталья Валерьевна. – Хроническое медленно прогрессирующее заболевание. В результате действия вируса на организм у человека развивается иммунодефицит, на фоне которого возникают вторичные заболевания. Они протекают тяжело и зачастую носят характер, угрожающий жизни человека. Современная диагностика и лечение дают возможность человеку с ВИЧ жить полноценной жизнью. Под влиянием препаратов количество вируса в крови постепенно снижается. Лечение бесплатное, его получают все, кто в нем нуждается.

У нас есть случаи, когда с диагнозом ВИЧ пациент живет более 10 – 15 лет, работает, рожает здоровых детей. При адекватном лечении матери во время беременности и ребенка после появления на свет, ВИЧ-контактный малыш в большинстве случаев избегает заражения. Если раньше статус передавался в 20-40 % случаев, то теперь – только в 1-1,5 %.

Так что, заверяют врачи, прожить с инфекцией долго – 20 – 30 лет ­– вполне реально. Что касается профилактики, то все специалисты сходятся в одном: самый надежный способ профилактики инфекции – избегать рискованных ситуаций, иметь постоянного полового партнера, вести здоровый образ жизни и регулярно проверяться.

Сдать анализ на ВИЧ можно в городской поликлинике по рабочим дням с 8 до 14 часов. Этот анализ является бесплатным. Направление можно получить у врача-инфекциониста (кабинет № 97, телефон 74-441) и терапевта, предварительно записавшись на прием. Вся информация остается строго конфиденциальной.