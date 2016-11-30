В бой за маршала

20 ноября завершился XVI Открытый областной турнир по боксу среди юношей памяти Героя Советского Союза, почетного гражданина города Тихвинского района маршала Константина Мерецкова.

Турнир проходил в течение трех дней в районном Доме культуры и собрал 74 спортсмена из городов Ленинградской области, Санкт-Петербурга и республики Карелия. В ходе упорных поединков были выявлены победители в своих весовых категориях и возрастных группах. На первой ступени пьедестала оказались и тихвинцы Матвей Бурцев (2006 г. р.), Глеб Карпухин (2005), Рамзан Абдулаев (2004), Максим Утликовский (2003) и Рахман Абдулаев (2002).

Победителей турнира наградили медалями, грамотами и кубками. Ценным призом депутата Законодательного собрания Ленинградской области Надежды Беловой за лучшую технико-тактическую подготовку был награжден Дмитрий Ершов из Вырицы.

Тихвинские бойцы, которые заняли 1-е место, по старой традиции получили денежные призы и подарки от Спортивной федерации бокса Тихвинского района.