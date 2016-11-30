Ради привлечения туристов

В Ханты-Мансийске недавно состоялась V Всероссийская открытая выставка событий«Russian open Event Expo», которая прошла в рамках Недели туризма. Главным мероприятием выставки стал Всероссийский конкурс в области событийного туризма. Наши там тоже засветились!

Конкурс дал возможность продемонстрировать городам и регионам свои мероприятия, которые являются или будут являться визитной карточкой территории. Отборочный этап прошли 224 проекта из разных уголков страны.

Наши не добились звания победителей конкурса, но стали его дипломантами. В номинации «Культура» тихвинская турфирма "Фортуна" с партнерами ООО «Фобос» и государственным Домом-музеем им. Н.А. Римского-Корсакова представила проект «Тихвин – город музыки и сказок». А тихвинский комитет по культуре, спорту и молодежной политике был отмечен в номинации «Инновационный событийный проект» с идеей Международного оперного фестиваля им. Н.А. Римского-Корсакова и в номинации «Культура» с проектом празднования Дня явления Тихвинской Божьей Матери.