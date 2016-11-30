Я б в писатели пошел

26 ноября в Детской школе искусств имени Н.А. Римского-Корсакова состоялось подведение итогов 15-го литературного конкурса «Арсис» имени В.А. Рождественского, в котором приняли участие 93 писателя, в том числе и из Израиля.

Компетентному жюри, в которое вошли местные и питерские писатели, поэты, специалист из сферы культуры и журналист, нужно было оценить 103 работы детей и взрослых.

В итоге в детской секции в номинации «художественная проза» победила 10-классница из 8-й школы Светлана Нуритдинова со своей сказкой «Доброе утро», в которой героиня примеряла на себя имена и социальные роли окружающих ее людей. Автор стихотворений о вечном – одиночестве и любви - Ксения Кербер ученица 9 "а" класса гимназии № 2 стала победительницей в номинации «поэзия». Лучшей работой в публицистике жюри назвали произведение 9-классницы Анастасии Ворониной "Четвертое явление иконы Божией Матери".

Победителем среди взрослых поэтов стала Людмила Спесивцева за подборку стихов "Дождь отстукивает строчки". В прозе до 1-го места, по мнению судей, никто не дотянул. А вот в публицистике за книгу "Духовное и историческое наследие села Сомино" лидерство отдали Николаю Зайцеву. Грамоты от нашей газеты достанутся Ивану Зародову за очерк "Как Федул губы надул" и Анне Преображенской за очерк "Спасение".

За свое творчество вдобавок к удовольствию авторы-победители получили от организаторов конкурса небольшие денежные призы. Их работы будут опубликованы в сборнике «Арсис-2016», полистать который вскоре можно будет в Центральной районной библиотеке имени И.П. Мордвинова.