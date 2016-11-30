Композитора покажут миру

4 декабря будет торжественно открыт памятник Николаю Римскому-Корсакову, который установили у Дворца культуры.

Церемония начнется в 12 часов, приходите. Кстати, большое событие подгадали специально к международному оперному фестивалю им. Н.А. Римского-Корсакова, который в Тихвине

продлится несколько дней.

Во вторник 29 ноября в 18.00 во Дворце культуры состоится открытие фестиваля и гала-концерт с участием артистов Мариинского театра (вход по пригласительным билетам). Следующие несколько дней - с 30 ноября по 3 декабря - в ДК будут проходить конкурсные прослушивания участников Xмеждународного конкурса молодых оперных певцов (вход свободный).

Кроме того, в рамках фестиваля запланирован также спектакль - одноактная опера "Маленький принц", которую покажут на сцене районного Дома культуры 1 декабря в 19.00 (вход свободный), и вечер романсов в концертном зале Дома-музея Н.А. Римского-Корсакова 3 декабря в 13.30 (вход по пригласительным билетам).

4 декабря в 17 часов в ДК - финал конкурса молодых оперных певцов и гала-концерт победителей с симфоническим оркестром, а в 19.30 - церемония награждения финалистов (вход по пригласительным билетам).