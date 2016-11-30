Пенсия с прибавкой

В Пенсионном фонде России в Тихвинском районе подтвердили, что по федеральному закону, подписанному Президентом РФ, после нового года пенсионеры получат выплату в размере 5000 рублей.

Подавать заявление или обращаться в ПФР не нужно. В январе 2017 года деньги получат все, кто постоянно проживает на территории России и является получателем пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года.

По словам заместителя начальника Управления тихвинского ПФР Светланы Колупаевой, если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

Деньги придут к получателям вместе с пенсией. При этом если кому-то январская пенсия будет доставлена заранее, например в декабре текущего года, прибавку в 5 тысяч рублей вы получите в течение января 2017 года. А если кто-то эти деньги в течение января не получит (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но человек отсутствовал), выплату произведут повторно - в следующем месяце вместе с пенсией.

Напомним, что в 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндексированы лишь на 4 %, при этом страховые пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. Считается, что единовременная выплата в 5 тысяч рублей поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета.