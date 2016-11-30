Знаки нужно сделать ярче

Дорожные знаки должны быть видны издалека. Тем более если они стоят у школ, детских садов. На прошлой неделе стало известно, что в Тихвине с этим есть проблемы.

Городская прокуратура вместе с Госавтоинспекцией проверила, как тихвинская администрация исполняет законодательство о безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений.

По сообщению местной прокуратуры, дорожные знаки «Дети» на улицах Борисова, Красноармейской, Победы, Школьная по пути к образовательным учреждениям сделаны не на щитах со светоотражающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. Вечером старые таблички без флуоресцентной пленки видно хуже, а значит возникает опасность для детей, возвращающихся из школ.

Причем в июле тихвинский отдел ГИБДД, оказывается, уже направлял в адрес главы районной администрации представление с требованием устранить нарушения к началу учебного года. Дорожные знаки однако так и не были заменены.

Городской прокурор обратился в суд, чтобы обязать чиновников установить у школ новые таблички со светоотражающей флуоресцентной пленкой. Суд встал на сторону прокуратуры.