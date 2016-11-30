Храня культуру - созидают свет

Реконструированный Дворец культуры, который носит имя нашего знаменитого земляка Николая Римского-Корсакова, по праву считается одной из достопримечательностей Тихвина. Ведь таким роскошным ДК не каждый город может похвастаться.

И хотя здание Дворца культуры старое: больше 30 лет назад его построили для завода "Трансмаш" - новый отсчет времени для него пошел с 2011 года, когда двери ДК распахнулись после масштабной реконструкции. По оснащению и убранству это учреждение сразу стало считаться лучшим в Ленинградской области. Один концертный зал чего стоит! Акустику в нем создавали немецкие специалисты, которые до этого занимались акустикой Большого театра в Москве.

За это время Дворец культуры стал главной сценической площадкой Тихвина и центром притяжения горожан. Концерты звезд, яркие фестивали, кино, творческие студии - здесь всегда есть место празднику. В свой 5-летний юбилей новой жизни Дворец культуры созвал всех друзей (вход был свободный) и сделал им подарок, устроив большой концерт. Организаторы даже не стали утомлять зрителей длинными торжественными речами - к микрофону не приглашали больших начальников, все поздравления и пожелания прозвучали в небольшом фильме до начала концерта. Сцена была отдана только артистам - маленьким и большим, начинающим и профессионалам: в первом отделении концерта выступали местные творческие коллективы, во втором - солисты Мариинского театра.