Месторождения талантов

Школьники из Соснового Бора Ленинградской области приняли участие во Всероссийском форуме “Будущие интеллектуальные лидеры России"

С 21 по 24 ноября 2016 года по распоряжению Президента России в городе Ярославле проходил IV Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России».

Задача ярославского форума – поддержка молодых ребят, увлеченных технологиями и инженерным делом. Программа лекций и мастер-классов поможет ребятам узнать о новейших разработках и технологиях отечественной инженерии, определиться с выбором профессии, а компаниям — сформировать новую базу перспективных студентов и инженеров.

Форум будущих интеллектуальных лидеров собрал около 500 школьников. Среди них победители олимпиад и международных конкурсов, изобретатели и обладатели патентов, авторы различных тематических публикаций.

В числе участников Форума школьники из Соснового Бора: Белозерцев Владислав и Жукова Анастасия.

У ребят уже есть множество достижений, они неоднократно принимали участие в муниципальных и всероссийских олимпиадах. Владислав Белозерцев является победителем Всероссийского молодёжного конкурса научно-исследовательских и творческих работ - «ЮНЭКО»; Всероссийского конкурса исследовательских работ «Шаги в науку»; победитель Муниципального этапа Всероссийской олимпиады по экологии, дипломант Всероссийского экологического детского фестиваля. Анастасия Жукова – обладатель медали НТТМ «За успехи в научно-техническом творчестве» по итогам XI выставки научно-технического творчества молодежи, призёр по профилю "Ядерная энергетика и технологии" Всероссийской многопрофильной инженерной олимпиады «Будущее России», дипломант III Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели».

В программе форума в 2016 году представлены шесть направлений:Технологии здоровья, Технологии энергии, Космические технологии, Технологии движения, Информационные технологиии Технологии материалов.

Впервые в этом году Форум проводится под эгидой Российского движения школьников и становится инструментом системной работы по поддержке талантливой молодёжи.

Партнёры Форума: генеральный партнёр Р-Фарм, официальные партнёры Ростех и Алмаз-Антей, партнёры тематических направлений Роскосмос, ОРКК, РЖД, Лифт в будущее (МТС, Медси), РусГидро, партнёры Роснано, Сколково, НИЦ Курчатовский институт, Ростелеком, технический партнёр Лаборатория Касперского и контент-партнёры Яндекс, РВК, ФРИИ и Газпром нефть. Официальный оператор Форума с 2013 года – группа компаний Grata Adv. Информационное сопровождение – Коммуникационное агентство АГТ.

Официальные хештеги форума #месторожденияталантов, #talentrussia.